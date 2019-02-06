Супрун повідомила дату оскарження в суді рішення про заборону їй очолювати МОЗ

У понеділок, 11 лютого, Окружний адміністративний суд Києва розгляне клопотання представника Кабінету міністрів про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України.

«Вчора Міністерство юстиції від імені Кабміну подало клопотання про скасування тимчасової заборони мені виконувати обов’язки міністра. Розгляд відбудеться 11 лютого о 14:00 в Окружному адмінсуді Києва. Це наша можливість розблокувати роботу МОЗ, щоб не ризикувати пацієнтами», – написала Уляна Супрун на сторінці у Twitter.

Супрун прикріпила фото судової ухвали, в якій вказано, що «суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи».

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.