Мін’юст «терміново оскаржить» рішення суду щодо Супрун – Петренко

Міністерство юстиції оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 5 лютого заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

«Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржене», – написав Петренко у Facebook пізно ввечері 5 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.