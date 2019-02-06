Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Лютий 2019, Київ 19:40
Відео

Справа Супрун: медичну реформу завершено?

Справа Супрун: медичну реформу завершено?
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:56 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман почав засідання уряду 6 лютого словами підтримки Уляні Супрун, яку у вівторок суд відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Стрічки соцмереж рясніють хештегами та повідомленнями підтримки Уляні Супрун, серед них і реакція президента Петра Порошенка на її підтримку. Сама в.о міністра назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я». Про справу Супрун і її роль у реформі української медицини Інна Кузнецова говорила у програмі «Ваша Свобода» з виконавчим директором Асоціації приватних медичних закладів України Максимом Трембанчуком та народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олегом Мусієм.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG