Справа Супрун: медичну реформу завершено?

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман почав засідання уряду 6 лютого словами підтримки Уляні Супрун, яку у вівторок суд відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Стрічки соцмереж рясніють хештегами та повідомленнями підтримки Уляні Супрун, серед них і реакція президента Петра Порошенка на її підтримку. Сама в.о міністра назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я». Про справу Супрун і її роль у реформі української медицини Інна Кузнецова говорила у програмі «Ваша Свобода» з виконавчим директором Асоціації приватних медичних закладів України Максимом Трембанчуком та народним депутатом України, заступником голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олегом Мусієм.