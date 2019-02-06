МОЗ: ухвала суду про відсторонення Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків

Ухвала Окружного адміністративного суду Києва, який заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, блокує доставку життєво необхідних ліків до пацієнтів, заявляє МОЗ.

«Препарати на суму понад 633 мільйони гривень, закуплені за кошти держбюджету, не можуть бути відправлені у медзаклади. Адже розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра. Так само наразі існує високий ризик зриву закупівельного процесу за кошти 2019 року. Так безвідповідальне рішення суду блокує доступ пацієнтів до ліків, гарантованих державою, і ставить під загрозу здоров’я і життя тисяч українців», – йдеться в заяві.

Зокрема, за даними міністерства, на складах зараз готуються до розвезення в регіони життєво необхідні препарати за 33 програмами державних закупівель, серед них – вакцини проти кору, паротиту і краснухи, а також поліомієліту і ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.