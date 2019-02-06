Не лише Супрун: які справи Окружного суду міста Києва дивували суспільство?

Окружний адміністративний суд Києва частково заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Таке судове рішення на позов народного депутата від «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука викликало бурхливу реакцію як серед дипломатів, так і в соцмережі. Виявилося, що це – вже не перше «гучне» рішення Окружного адміністративного суду, яке сколихнуло суспільство. Радіо Свобода згадує 7 справ, які запам'яталися у 2018 році.

Поновлення Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби

У березні 2017 року суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина й тесть. За даними слідства, Насіров був причетний до так званих «газових схем Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Такими рішеннями, на думку слідства, було завдано державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

​Кабмін відсторонив Насірова від посади голови ДФС на час слідства, а 31 січня 2018 року звільнив через подвійне громадянство.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України, крім того, зобов'язав ДФС виплатити зарплату Насірову за «вимушений прогул». У Окружному адмінсуді Києва не визнали наявність британського громадянства Насірова, незважаючи на лист із посольства Великої Британії.

Тепер Роман Насіров балотується в президенти України як самовисуванець.

Повернення Катерини Амосової як ректора НМУ і заборона будь-кому, крім неї, обіймати цю посаду

20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця у зв’язку з тим, що в цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія». Іспит був запланований у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів, на 20 лютого 2018 року.

Але вже 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ вперше звільнило Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня, бо її робота у 2017 році була оцінена міністерською комісією як незадовільна. 30 вересня Печерський суд скасував наказ, а також зобов’язав МОЗ сплатити Амосовій одну тисячу гривень моральної шкоди.

На початку жовтня МОЗ вдруге розірвало контракт з Амосовою, але Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ міністерства про звільнення Амосової і заборонив будь-кому, окрім неї, обіймати посаду ректора.

Поновлення Сергія Бочковського та Василя Стоєцького у ДСНС

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали в прямому ефірі українські канали, голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського і його заступника Василя Стоєцького затримали. Тоді повідомлялося, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

За даними МВС, дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 мільйона гривень.

Проте у квітні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, а Василя Стоєцького – з посади заступника голови. Крім того, відповідно до рішення суду, ДСНС має виплатити Бочковському середню заробітну плату за час вимушеного прогулу – з 25 березня 2015 року до дня фактичного поновлення на посаді, а це понад 546 тисяч гривень.

Поновлення Дениса Антонюка на посаді керівника Державіаслужби

Денис Антонюк був звільнений ще у вересні 2015 року після службової перевірки, ініційованої тодішнім очільником Одеської області Міхеїлом Саакашвілі.11 вересня ГПУ повідомила про підозру колишньому голові Державної авіаційної служби України за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Антонюку тоді обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними слідства, дії Антонюка призвели до збитків авіакомпанії ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» у розмірі понад 750 тисяч гривень.

У жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Антонюка на посаді керівника Державної авіаційної служби України.

Лосів «вилучили» з Червоної книги України

3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років, а в грудні цього ж року наказом Міністерства екології та природних ресурсів України лося європейського внесено до «Червоної книги».

Але Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до «Червоної книги» і заборону на полювання на нього.

Зазначається, що однією з причин скасування наказу стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до «Червоної книги», а також чітких даних про чисельність популяції, адже після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

Повернення Запорожана ректором Одеського медичного університету

17 липня 2018 року з посади ректора Одеського національного медичного університету було звільнено Валерія Запорожана, який очолював цей заклад з 1994 року, бо він, як зазначало Міністерство охорони здоров'я України: «Безпідставно не допустив комісію до проведення перевірки. Такі дії ректора свідчать про відвертий саботаж та унеможливлюють подальшу роботу комісії».

10 вересня 2018-го очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що міністерство розірвало контракт із колишнім ректором Валерієм Запорожаном і призначило виконувачем обов’язків Костянтина Аймедова. Але працювати новий керівник не може через спроби Запорожана фізично захопити університет. Окружний адміністративний суд Києва визнав наказ міністерства незаконним, на підставі чого Запорожан і блокує роботу нової команди.

Зведення готелю на Андріївському узвозі

11 квітня 2018 року в Києві активісти на знак протесту проти побудови на Андріївському узвозі багатоповерхівки з підземним паркінгом захопили кран на будівельному майданчику.

У той же день заступник голови КМДА Олександр Спасибко заявив: «Тепер забудовник повинен невідкладно призупинити це будівництво. Позиція влади і реакція на велику кількість звернень громади щодо будівництва готелю на Андріївському узвозі – це зупинення підготовчих та будівельних робіт і обов’язкове проходження містобудівної ради».

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 29 жовтня 2018 було розблоковане будівництво готелю, а також заборонене перешкоджання роботі будівельного крана.