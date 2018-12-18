Мінекології заявляє, що оскаржило рішення виключити лося з Червоної книги України

Міністерство екології та природних ресурсів подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва виключити лося європейського з Червоної книги України, повідомив голова відомства Остап Семерак.

«13 грудня ми оскаржили це рішення, і, сподіваюся, що нам вдасться в судовому порядку довести свою правоту», – сказав Семерак.

Наприкінці листопада Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього. Однією з причин скасування наказу стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги». Також у поданні не наведені «чіткі дані» про чисельність популяції. Підкреслюється, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

В Україні 3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. У грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесено до Червоної книги.