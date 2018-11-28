Мінприроди оскаржить рішення суду про виключення лося з Червоної книги – Семерак

Міністерство екології та природних ресурсів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього.

У суді зазначили, що однією з причин скасування відповідного наказу Мінприроди стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги». Також у поданні не наведені «чіткі дані» про чисельність популяції. Підкреслюється, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

Глава Мінприроди Остап Семерак зазначив, що у відомстві не згодні з таким рішенням суду.

В Україні 3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. У грудні 2017 року наказом Мінприроди лося європейського було внесено до Червоної книги.

«На початку 2018 року було розпочато наукові дослідження, які дозволять встановити реальну чисельність тварин в Україні. Влітку також набуло чинності збільшення відшкодування збитку за браконьєрство вчетверо – від 130 тис грн за вбивство лося», – повідомили у міністерстві 27 листопада.