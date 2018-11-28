Суд у Києві виключив лося з Червоної книги та скасував заборону полювати на нього

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і недійсним внесення лося європейського до Червоної книги України і заборону на полювання на нього. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Суд прийняв рішення частково задовольнити адміністративний позов – визнав протиправними дії міністерства екології та природних ресурсів України щодо вжиття заходів щодо заборони полювання на лося, а також визнав протиправним і недійсним наказ даного міністерства «Про внесення змін до Переліку видів тварин, які заносяться до Червоної книги Україна (тваринний світ)», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що однією з причин скасування наказу стала відсутність у відповідному поданні Нацкомісії «наукового обґрунтування необхідності внесення тварини до Червоної книги». Також у поданні не наведені «чіткі дані» про чисельність популяції. Підкреслюється, що після 2009 року дослідження стану популяції лося в Україні не проводилися.

«Експертного висновку відповідного інституту за станом популяції лося в Україні Міністерством у суд надано не було. З огляду на це суд прийшов до висновку про наявність підстав вважати, що відповідачем – Міністерством екології та природних ресурсів України, з порушенням вимог чинного законодавства, було вчинено дії щодо заборони полювання на лося», – зазначили у суді.

В Україні 3 лютого 2017 року набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. У грудні 2017 року наказом Мінекології лося європейського внесено до Червоної книги.

«На початку 2018 року було розпочато наукові дослідження, які дозволять встановити реальну чисельність тварин в Україні. Влітку також набуло чинності збільшення відшкодування збитку за браконьєрство вчетверо – від 130 тис грн за вбивство лося», – повідомили у міністерстві