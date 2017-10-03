В Україні дозволено відстріл 160 лосів – Семерак

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак повідомив про дозвіл мисливцям на відстріл цьогоріч 160 особин лося в Україні. Про це міністр написав на сторінці у Facebook.

«За результатами все ж таки досить конструктивного діалогу на рівні двох міністерств (агрополітики та екології і природних ресурсів) погоджені ліміти на відстріл 160 особин лося. Це вдвічі менше, ніж пропонували мисливці. Я розумію і розділяю шквал емоцій, повірте, але як урядовець також не міг не зважати на позицію представників мисливської галузі щодо загроз її розвалу у разі, якщо сезон полювання не буде проведено взагалі», – повідомив Семерак.

За його словами, він пропонує провести дослідження, щоб проаналізувати поточну ситуацією із популяцією лося в Україні.

«Якщо кількість цих тварин критично мала, і це підтвердиться, то ми знову повернемося до введення заборони полювати. Науковці вважають, що найкращим часом для здійснення таких досліджень є зима. Весною матимемо науково обґрунтовані результати», – додав міністр.

В Україні 3 лютого набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. Пізніше у Мінекології заявили про намір провести облік популяції лося в Україні та звернутися до Нацкомісії з питань Червоної книги щодо можливості внесення лося до переліку охоронюваних видів. Водночас 6 вересня під будівлею Кабміну зібралися мисливці та представники мисливських господарств з вимогою зняти заборону, щоб не ставити під загрозу існування мисливської галузі.

За даними Мінприроди, чисельність популяції лосів в Україні становить на рівні 2- 6 тисяч особин. Водночас науковці наголошують, що якщо на початку 90-х років лось зустрічавсяу всіх областях України, крім Криму, то нині ця тварина зустрічається здебільшого лише в лісовій зоні.