Семерак заявляє про підписання наказу про внесення лося в Червону книгу, документ передали до Мін’юсту

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак заявляє, що 19 грудня підписав наказ про внесення лося європейського в Червону книгу України.

За його словами, сьогодні документ передали до Міністерства юстиції для проходження процедури юстирування.

Він зазначив, що популяція європейського лося в Україні становить близько 5,5 тисячі особин.

У жовтні Остап Семерак повідомив про дозвіл мисливцям на відстріл цьогоріч 160 особин лося в Україні.

«Це вдвічі менше, ніж пропонували мисливці. Я розумію і розділяю шквал емоцій, повірте, але як урядовець також не міг не зважати на позицію представників мисливської галузі щодо загроз її розвалу у разі, якщо сезон полювання не буде проведено взагалі», – прокоментував тоді це рішення Семерак.

В Україні 3 лютого набрав чинності мораторій на відстріл лосів терміном на 25 років. Пізніше у Мінекології заявили про намір провести облік популяції лося в Україні та звернутися до Нацкомісії з питань Червоної книги щодо можливості внесення лося до переліку охоронюваних видів. Водночас 6 вересня під будівлею Кабміну зібралися мисливці та представники мисливських господарств з вимогою зняти заборону, щоб не ставити під загрозу існування мисливської галузі.

За даними Мінприроди, чисельність популяції лосів в Україні становить на рівні 2- 6 тисяч особин. Водночас науковці наголошують, що якщо на початку 90-х років лось зустрічавсяу всіх областях України, крім Криму, то нині ця тварина зустрічається здебільшого лише в лісовій зоні.