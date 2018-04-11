Активісти захопили кран на скандальному будівництві в Києві

У Києві активісти на знак протесту проти побудови на Андріївському узвозі багатоповерхівки з підземним паркінгом захопили кран на будівельному майданчику й запалили там димову шашку. Акцію оголосили безстроковою.

Як повідомив Радіо Свобода співорганізатор нинішньої акції Сергій Мельниченко, компанія-будівельник «Маркон» планує побудувати готель/апартаменти, будівельні роботи тривають, хоча суд зупинив будівельні роботи на цій ділянці.

«Поки проходитимуть різні комісії, поки вони ухвалюватимуть рішення, ми тут, на будівництві, вже маємо перший поверх, а начебто будівництво зупинене через суди. Влада гальмує, сказати б, тож ми вирішили прискорити процес. Тобто, в такий спосіб ми хочемо зупинити процес руйнування Андріївського узвозу і зупинити будівництво принаймні до остаточного рішення суду», – наголосив Мельниченко.

Нинішню акцію він називає «акцією прямої дії» з боку громадськості.

Водночас генеральний директор «Маркона» Валерій Павлюк заявив «про маніпуляції і тиск на інвестора». За його словами, компанія сумлінно користується ділянкою відповідно до цільового призначенням з 2006 року.

З вимогою зупинити роботи з будівництва готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16 виступила і Київська міська державна адміністрація, повідомив напередодні заступник голови КМДА Олександр Спасибко. Ця частина узвозу входить до охоронної зони обʼєкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Національного заповідника «Софія Київська», де заборонене будівництво висотних будинків, нагадав чиновник.

За його словами, проект передбачав будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування і паркінгом висотністю чотири і сім поверхів. Згідно з рішенням суду, забудовник має призупинити це будівництво до проходження містобудівної ради. На сьогодні проведені перевірки підтвердили порушення вимог законодавства в сфері містобудівної діяльності, заявив Спасибко.

Підготовчі роботи для будівництва готелю «Маркон» розпочав ще в липні 2012 року. Тоді розгорівся скандал через вирубку дерев на Замковій горі. Рішення про оренду земельної ділянки історико-культурного призначення ухвалила у жовтні 2005 року Київрада.

Акції протесту проти забудови ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 відбувались і раніше.

У лютому цього року Київрада надала статус парку земельній ділянці на Замковій горі – з метою охорони зелених насаджень і збереження рекреаційної цінності цієї території.

Замкова гора (Хоревиця) – історична місцевість Києва. Залишок правого, високого берега Дніпра з крутими схилами. Розташована між Старокиївською горою, Щекавицею, Гончарами і Кожум`яками з одного боку та власне Подолом – з іншого.