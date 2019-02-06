Уряд має призначити нового виконувача обов’язків голови МОЗ – Мусій

Кабінет міністрів повинен призначити нового виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я, щоб розблокувати роботу МОЗ – таку думку висловив народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій в ефірі Радіо Свобода.

Таким чином він прокоментував заяву виконувачки обов’язків міністра Уляни Супрун щодо судового рішення про її відсторонення від виконання своїх повноважень. За словами чиновниці, тільки виконувач обов’язків міністра може підписувати накази про розподіл закуплених бюджетним коштом ліків між медичними закладами.

Натомість Мусій висловив думку, що процес закупівлі і розподілу ліків не прив’язаний до особи Супрун.

«Не Уляна Супрун особисто закуповує ліки за кордоном, а закуповує Міністерство охорони здоров’я за бюджетні кошти, і буде там Уляна Супрун, чи (заступники Супрун – ред.) Ковтонюк, чи Лінчевський в. о. міністра, чи Ілик, чи Стефанишина, які зараз є – насправді це не має мати в правовій державі ніякого значення. Система має працювати, і якщо Уляна Супрун думає, що вона насправді є реформа – не вона є реформа, а є вся система, яка будується: з цією командою, з лікарями, з приватними закладами», – заявив він.

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За словами депутата, Кабінет міністрів повинен призначити нового виконувача обов’язків, який зможе взяти на себе ті повноваження, які наразі не може виконувати Уляна Супрун.

«Це є право і обов’язок Кабінету міністрів на час відсутності міністра відповідно до закону про Кабінет Міністрів призначати протягом двох місяців виконувача обов’язків міністра. Тому сьогодні, якщо б був послідовний уряд, він мав би призначити будь-кого з наявних п’яти заступників виконувачем обов’язків міністра», – стверджує Мусій.

Раніше 6 лютого Супрун заявила, що заборона їй виконувати обов’язки голови МОЗ блокує розподіл ліків по медичних закладах, тому що право підпису наказу про розподіл має тільки в. о. міністра.

Згодом аналогічну заяву оприлюднили і в прес-службі МОЗ.

5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун «вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови МОЗ». Першим про це повідомив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, політична сила якого і подала відповідний позов. Пізніше інформацію підтвердили і в самому Міністерстві охорони здоров’я. В уряді заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду.

Напередодні сама Уляна Супрун розповіла, що позов представника Радикальної партії Ігоря Мосійчука, в якому він вимагає позбавити її права обіймати посаду, суд має розглянути 15 лютого.

Підтримку Уляні Супрун як очільниці Міністерства охорони здоров’я вже висловили президент Петро Порошенко, уряд і в дипломатичних колах. Крім того, користувачі соціальних мереж запустили онлайн-кампанію підтримки чиновниці.

Уляна Супрун понад два роки, від липня 2016 року, є виконувачем обов’язків міністра охорони здоров’я.

У квітні минулого року комітет Верховної Ради з питань охорони здоров’я підтримав зареєстрований у січні 2017 року проект постанови про звільнення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун з посади. Супрун тоді заявила, що у відставку не збирається.