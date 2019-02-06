Справа Супрун: медреформу завершено?

У залі засідань уряду сьогодні прибрали робоче крісло у якому зазвичай сидить Уляна Супрун, або хтось із заступників міністра охорони здоров`я.А прем’єр почав засідання зі слів підтримки відстороненій вчора від виконання обов’язків міністра рішенням суду Уляні Супрун. Стрічки соцмереж рясніють хештегамита повідомленнями підтримки Уляні Супрун, серед них і реакція президента Порошенка. Суддя призупинив виконання Уляною Супрун обов'язків міністра ще до розгляду по суті позову. Сама в.о міністра назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я». Про справу Супрун і її роль у реформі української медицини говоримо сьогодні у програмі.

Учасники програми «Ваша Свобода»: Максим Трембанчук, виконавчий директор Асоціації приватних медичних закладів України; Олег Мусій, народний депутат України, заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров'я. Ведуча: Інна Кузнецова.