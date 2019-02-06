Які результати роботи Уляни Супрун. Дискусія експертів

Гості програми «Ваша Свобода»: Максим Трембанчук, виконавчий директор Асоціації приватних медичних закладів України; Олег Мусій, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я

У залі засідань уряду у середу прибрали робоче крісло, в якому зазвичай сидить Уляна Супрун або хтось із заступників міністра охорони здоров'я. А прем’єр почав засідання зі слів підтримки відстороненій напередодні від виконання обов’язків міністра рішенням суду Уляні Супрун. Стрічки соцмереж рясніють хештегами та повідомленнями підтримки Уляні Супрун, серед них і реакція президента Петра Порошенка на її підтримку. Суддя призупинив виконання Уляною Супрун обов'язків міністра ще до розгляду по суті позову. Сама в.о. міністра назвала позов «черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров’я».

Інна Кузнецова: Пане Мусій, ви не підтримуєте Уляну Супрун. У чому невідповідність її посаді, на вашу думку? Уляна Супрун вже відреагувала на рішення суду величезним постом у мережі Фейсбук. Вона говорила, що це рішення суду «блокуватиме доставку життєво необхідних ліків і вакцин». Наскільки це відповідає дійсності?

Моя позиція послідовна впродовж трьох років, поки Уляна Супрун займає своє місце, я критикую її непрофесіоналізм

​Олег Мусій: Насправді я підтримую дотримання законності, Конституції, того, що ми повинні жити у правовій державі. Дуже важливим є дотриманням основ державності, якими є державні інституції. Коли судова гілка влади є незалежною, можемо тільки виконувати те, що ухвалив суд. Якщо є рішення суду, то хто б це не був (чи Петро Порошенко як президент країни, чи прем’єр Гройсман), зобов’язані дотримуватися рішень судів. Механізм оскарження існує. Якщо комусь не подобається те чи інше рішення, має законне право його оскаржувати.

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Моя позиція послідовна впродовж трьох років, поки Уляна Супрун займає своє місце, я критикую її непрофесіоналізм, псевдореформу, яку вона проголосила разом зі своєю командою, відстоюю іншу реформу охорони здоров'я, автором якої є я.

Корупція в МОЗ залишилася. Вона перемістилася на міжнародний рівень

Не Уляна Супрун особисто закуповує ліки за кордоном, а МОЗ за бюджетні кошти. Буде там Уляна Супрун, чи в.о. міністра Лінчевський, чи Ковтонюк, чи Стефанишина, насправді це не повинно мати у правовій державі ніякого значення, система має працювати. Якщо Уляна Супрун думає, що вона насправді є реформа. Не вона (Супрун – ред.) є реформою, а вся система, яка будується, є реформою.

Насправді Уляна Супрун призначена першим заступником міністра. Працювала б собі першим заступником. На її посаду першого заступника ніякий суд не посягав би.

Команда, яку представляє Уляна Супрун, як зіц-голова Фунт, виконує рішення, які продукує та мафія, проти якої я повстав, коли був міністром охорони здоров’я. Мафія залишилася. Вона нікуди не поділася. Корупція в МОЗ залишилася. Вона перемістилася на міжнародний рівень.

– Пане Трембанчук, ви серед тих, хто підтримує Уляну Супрун...

Максим Трембанчук: Асоціація медичних приватних закладів висловлює підтримку Уляні Супрун. Як їй особисто, так і в діяльності, яку вона провадить. Є досить багато питань, які стосуються приватних медзакладів і реформи, але за роки незалежності це перші реальні зміни, які робляться.

За роки незалежності це перші реальні зміни, які робляться

Система державно-приватного співробітництва у сфері медицини була піднята тільки зараз. Зараз приватні заклади мають змогу отримувати оплату на первинній ланці за кожного пацієнта, якого вони задекларували. Такого не було ніколи. Ми виступаємо за співоплату медичних послуг для того, щоб можна було, що пацієнт сплачує частину, а решту сплачує держава. Наразі досить багато приватних медичних закладів вступило в реформу і підписали договір з Національною службою здоров’я України і зараз вже отримують оплати він НСЗУ. У місяць НСЗУ оплачує 6,5 мільйонів гривень тільки на приватні медичні заклади та лікарів ФОПів.

«Мафією» називати тих, хто є зараз в керівництві охорони здоров’я, не коректно. Ті люди працювали у приватному секторі, займалися бізнесом, а зараз займають керівні посади у МОЗ і НСЗУ. Наприклад, Олег Петренко, людина яка прийшла з бізнесу, досить з хорошої позиції, але ухвалила рішення йти реформувати країну.

Для мене є критерієм виміру успішності чи неуспішності реформи задоволеність людей. Поки що я такого не чую

​Олег Мусій: У рішенні окружного адміністративного суду якраз була претензія щодо часу, який вона на посаді. 2,5 роки, як мінімум, морально знущання над Уляною Супрун – тримати її в.о. міністра. А друге – американське громадянство. Це подвійне громадянство. Є незаконним перебування у громадянстві України. Петро Порошенко мав би відреагувати як гарант Конституції, що людині не дозволено більше 2 років обіймати два громадянства, і позбавити її українського громадянства.

А реформа буде позитивною, коли люди відчують результати. Для мене є критерієм виміру успішності чи неуспішності задоволеність людей. Поки що я такого не чую.

– Пане Трембанчук, скажіть, будь ласка, наскільки українській медицині громадянство Супрун заважає? Я розумію, що є закони...

Максим Трембанчук: Уляні Супрун не заважає громадянство, навіть якщо вона ще є громадянкою США, виконувати обов’язки. Не важливо, чи вона є зараз міністром чи виконувала 2,5 роки обов’язки міністра, це не завадило їй зробити реальні дії, які можемо зараз бачити в будь-якій поліклініці.

Бачимо позитив у тому, що люди вибирають сімейного лікаря, і сімейний лікар навіть в державному закладі надає кращий сервіс

Щодо реформи, велика проблема – керівники медзакладів. Сімейний лікар немає з закладом колективного договору як такого. Наприклад, лікар має 1,5 тисячі декларацій. Середня кавітаційна ставка складає наразі 550 гривень. Вона генерує для медзакладу, в якому працює, щомісяця близько 80 тисяч гривень, а їй дають 5 тисяч. Дають 5 тисяч, тому що не прорахований відсоток. У цьому випадку лікар може створити свою приватну практику, відкрити ФОП і брати всі гроші, потім самій розпоряджатися, куди їх діватиме.

Бачимо позитив у тому, що люди вибирають сімейного лікаря, і сімейний лікар навіть в державному закладі надає кращий сервіс, тобто він вступає у конкуренцію.