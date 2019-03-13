Сутички у Черкасах: двом членам «Нацкорпусу» обрали запобіжний захід

Соснівський районний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту двом членам праворадикальної партії «Національний корпус», повідомляє сайт судової влади України. Рішення, зокрема, ухвалили щодо Дмитра Кухарчука та Антона Братка.

Повідомляється, що цілодобовий домашній арешт застосовано на 2 місяці для Дмитра Кухарчука, а для Антона Братка – домашній арешт з 20:00 до 07:00 години.

Водночас, перевіривши аспекти законності затримання підозрюваних, слідчий суддя ухвалив рішення звільнити Кухарчука і Братка з-під варти у залі суду, повідомляє судова влада України.

«Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна», – йдеться в ухвалі суду.

Раніше у Генпрокуратурі повідомили, що двом членам праворадикальної партії «Національний корпус» повідомлено про підозру за фактами «організації масових заворушень і грубого порушення громадського порядку» в місті Черкаси 9 березня, повідомила Генпрокуратура на своєму сайті 12 березня.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

Радник міністра МВС Іван Варченко в ефірі Радіо Свобода заявив, що після сутичок у Черкасах поліція затримала двох людей і одну оголосила у розшук, після акції у Києві не затримали нікого.

У МВС також заявили, що після сутичок 9 березня у Києві і Черкасах 25 правоохоронцям знадобилася медична допомога.