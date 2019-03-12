Через сутички у Черкасах двом членам «Нацкорпусу» повідомлено про підозру – ГПУ

Двом членам праворадикальної партії «Національний корпус» повідомлено про підозру за фактами «організації масових заворушень і грубого порушення громадського порядку» в місті Черкаси 9 березня, повідомила Генпрокуратура на своєму сайті 12 березня.

«Затримано двох членів партії «Національний корпус», одному з яких 11 березня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення), а іншому цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України», – йдеться в повідомленні ГПУ.

За даними Генпрокуратури, досудове слідство триває, правоохоронці намагаються встановити інших осіб, причетних до подій у Черкасах 9 березня.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

Радник міністра МВС Іван Варченко в ефірі Радіо Свобода заявив, що після сутичок у Черкасах поліція затримала двох людей і одну оголосила у розшук, після акції у Києві не затримали нікого.

У МВС також заявили, що після сутичок 9 березня у Києві і Черкасах 25 правоохоронцям знадобилася медична допомога.

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