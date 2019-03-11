Те, що робить «Національний корпус», є політичною грою – Палій

Сутички біля адміністрації президента у Києві та спроби прориву до Петра Порошенка у Черкасах – природна реакція на «нерозслідування» корупції в оборонці – це стверджував в ефірі Радіо Свобода речник партії «Національний корпус» Роман Чернишов. Він анонсував нові акції і «сюрпризи», якщо президент не виконає «ультиматуму», висунутого «Нацкорпусом». А політолог Олександр Палій такі дії «Нацкорпусу» називає «політичною грою» і «провокацією загострення». У свою чергу, радник голови МВС Іван Варченко повідомив, що кількість постраждалих правоохоронців від сутичок у Києві і Черкасах сягнула 25 осіб.​

Олександр Лащенко: Пане Чернишов, можна так сказати, що «Нацкорпус» поставив ультиматум президентові Петрові Порошенку? І яка ваша оцінка того, що от є правоохоронці і є «Нацкорпус» – такі дії були доречними з боку «Нацкорпусу»?

Три тижні влада або намагалася дискредитувати тих, хто робив це розслідування, або спустити ситуацію на гальмах

​Роман Чернишов: Просто не було іншого виходу. Вже третій тиждень, коли почали вимагати не тільки «Нацкорпус», а взагалі громадськість, просто «Нацкорпус» виявився в авангарді цього протесту, навіть не розслідування, а покарання винних у розкраданні військового бюджету. Три тижні влада або намагалася дискредитувати тих, хто робив це розслідування, а саме Бігуса, шляхом своїх «інформвійськ», або спустити цю ситуацію на гальмах. Тому ми зробили ультиматум, а саме Андрій Білецький, народний депутат і лідер «Нацкорпусу», президенту: даємо тиждень, щоб покарати всіх фігурантів цієї справи. Якщо цього не станеться, а ми розуміємо, що цього не станеться, виходимо 16 березня знову на аналогічну акцію на майдані Незалежності, розпочнемо там. Куди підемо потім – хай це буде сюрпризом.

Виходимо 16 березня знову на акцію на майдані Незалежності, розпочнемо там. Куди підемо потім – хай це буде сюрпризом

Ми з задоволенням взагалі забули би про існування такого кандидата у президенти, як Петро Порошенко, у нас є чим зайнятися, але він зараз є президент України і вся повнота влади у цьому… корупційному режимі, який він створив, належить саме йому. Можна скільки завгодно говорити, що у президента немає юридичних механізмів і таке інше. Але в Україні діє «телефонне право» і політичне більше, ніж будь-яке інше. Коли треба, то і призначають генпрокурора без освіти, і на раз-два знімають прем’єр-міністрів.

Ми не тільки Петрові Порошенку приділяємо увагу. Коли Юлія Тимошенко використала у своїй агітації фото бійця «Азову», то представники азовського ветеранського руху і «Нацкорпусу» прийшли вимагати вибачення. Так звані «порохоботи» дуже нам аплодували у той момент. Минулого тижня зірвали мітинг кандидата Зеленського у Павлограді, коли дізналися, що представники його штабу на місці – це колишні регіонали. Справа не тільки в Порошенкові. Йому більше уваги приділяється, тому що він – президент, у нього вся повнота влади.

Поліцейські не побоялися вивихнути плече в СІЗО Дмитрові Кухарчуку, ветерану «Азову», якого затримали на наступний день після акції. Йому не надали медичну допомогу і не відправили до лікарні. Більше того, повідомили про підозру без присутності адвоката. Окремих журналістів включили у список «Миротворця» за те, що вели стрім на Банковій, і «азовців», зокрема Дмитра Кухарчука.

У Черкасах Дмитро Кухарчук йшов на чолі колони не більше ніж 20 людей, бо інші не встигли доїхати до Черкас, тому що їх зупиняли 12 разів по дорозі. Він вигукував в мегафон заклики до президента, можливо, надто різко: «Залишайся на сцені – відповідай на наші питання!». Колонка, мегафон – це єдина, якщо так можна сказати, зброя, яка була в руках наших людей. Після того президент просто втік. Ми намагалися пройти до сцени. Поліцейські почали штовхатися. І почалася бійка. Дмитро Кухарчук застрибнув на одну з машин кортежу – хотіли просто зупинити кортеж і задати запитання президенту. Після чого почалася сутичка, в ході якої, як говорять правоохоронці, постраждало 15 правоохоронців. Вони настільки «тактично підготовлені», що позаливали один одного просто газом.

– Пане Палій, яка ваша політична оцінка того, що відбувається?

Олександр Палій: На сьогодні у нас є один кандидат у президенти, який реально може виграти війну в Росії, який реально її виграє. Різноманітні внутрішні і зовнішні вороги нашої країни намагаються поставити нам некомпетентне керівництво країни у цю виборчу кампанію, яке зіллє все, розпродасть, яке буде маріонеткою Росії. Тому роздмухуються такі історії, абсолютно на рівному місці. Історія не роздмухана, якщо вона існує з 2015-го, з 2016 року у слідстві. Але вона виникає перед виборами. Все, що міг президент, відповідно до своїх повноважень, зробив – відправив у відставку Гладковського, закликає провести негайно розслідування і незалежний аудит найвпливовішими фірмами у світі. Він – не суд, навіть не прокуратура.

Те, що робить «Нацкорпус», – політична гра

Те, що робить «Нацкорпус» зараз, – це просто політична гра. «Нацкорпус» висуває апріорі нездійсненні вимоги, зокрема, щоб президент нібито підняв трубку і наказав судді і прокурору якісь здійснити дії. Свідомо провокується загострення, щоб відпрацювати те, що замовлено проти кандидата в президенти Порошенка.

– Пане Варченко, на сьогодні скільки затриманих, кому пред’явлені звинувачення за подіями минулої суботи на Банковій у Києві і в Черкасах?

Дві особи затримано і одна оголошена в розшук у Черкасах. По Банковій затриманих немає

​Іван Варченко: Наразі дві особи затримано і одна особа оголошена в розшук. Це стосовно подій, які відбулися 9 березня у Черкасах. По Банковій затриманих немає. Але, судячи з відео, яке зараз аналізується, проводяться слідчі дії в поліції, затриманих може бути значно більше, в рази більше унаслідок ст. 296 – «масове хуліганство», ст. 294 – «масові заворушення», ст. 345 Кримінального кодексу України – «завдання ушкоджень представникам Національної поліції».

Кількість правоохоронців, які постраждали під час проведення мирних масових акцій в Україні, збільшилося до 25. Три потребували меддопомоги у місті Києві і 22 у Черкасах. На сьогодні з дня заснування Нацполіції у нас понад 2 тисячі правоохоронців, які під час мирних масових заходів постраждали, коли мирні масові заходи перетворювалися не в мирні.

В Україні щодня відбуваються десятки масових заходів, пов’язаних із зустрічами кандидатів в президенти з громадянами. Впродовж часу з початку виборчої кампанії відбулося вже кілька сотень таких агітаційних масових заходів. Нацполіція готується до таких масових заходів, виходить з того, яка буде кількість людей, і бере на себе основний удар, коли ці мирні масові акції намагаються перетворити не на мирні, як сталося у Києві і Черкасах.

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