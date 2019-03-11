СБУ: дуже прикро, що лідер «Нацкорпусу» Білецький дає можливість маніпулювати собою

Служба безпеки України заявила, що народний депутат та лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький «дає можливість маніпулювати собою».

«СБ України з подивом ознайомилась із заявою лідера партії «Національний корпус» Андрія Білецького про нібито підготовку СБУ до фізичного знищення лідерів цієї організації. Дуже прикро, що народний депутат України, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький дає можливість маніпулювати собою. Ми з нетерпінням очікуємо оприлюднення хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення», – заявили в СБУ.

Служба безпеки України вважає, що ці звинувачення повинні бути перевірені в межах кримінального провадження. У зв’язку з цим СБУ звернулася до Державного бюро розслідувань із проханням відкрити відповідну справу.

11 березня Білецький заявив, що в Адміністрації президента України після акцій 9 березня планують розпустити полк «Азов» та за допомогою СБУ готують «знищення чи фізичний тиск» на лідерів руху.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.