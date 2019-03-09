Аваков про сутички «Нацдружин»: не буде поблажливості до бойових заслуг, і хто перейшов межу, має бути покараний

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи сутички, які влаштували з правоохоронцями члени праворадикальних організацій, заявив про невідворотність покарання за правопорушення незалежно від колишніх заслуг порушників.

«Не буде ні розуміння першопричини обурення скандалом, ні поблажливості до бойових заслуг – так поводитися не можна: порушене кримінальне провадження, і ті, хто перейшов межу, мають бути покарані», – написав він у фейсбуці, коментуючи акції представників партії «Національний корпус», до якої належить частина колишніх бійців добровольчого полку «Азов», через звинувачення в корупції серед оточення президента Петра Порошенка.

Будь-який гнів має «розумні межі», і те, що влаштували під час мітингу Порошенка в Черкасах представники «Національного корпусу», за словами Авакова, неприпустиме.

«Гнів через корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно, ні», – наголосив міністр.

«Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте», – заявив також Аваков.

Раніше 9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки. Акції відбулися в центрі Києва, потім біля будівлі адміністрації президента в Києві, а на самий кінець перебування Порошенка в Черкасах учасники акції дісталися і до цього міста, прибувши до місця виступу президента перед прихильниками в той час, коли він закінчив виступ і від’їжджав. В обох містах вони влаштували сутички з правоохоронцями. За повідомленнями Національної поліції, при цьому в Києві потерпіли троє силовиків (за іншим повідомленням двоє), в Черкасах п’ятнадцять.

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли, що винних у спровокованому мітингарями з «Національного корпусу» вуличному насиллі під час сутичок із правоохоронцями в перебігу масових заходів у Києві і Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Наразі через це відкриті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Проект журналістських розслідувань «Бігус.інфо» наприкінці лютого заявив про розкрадання великих сум в оборонній сфері і про те, що безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Ультранаціоналістична організація «Національні дружини», яка виступає різко проти чинної влади України, привернула до себе увагу низкою гучних акцій останнім часом – такими, як напади на табори ромів минулого літа чи недавні твердження, що її члени, які будуть спостерігачами на виборах президента 31 березня, вдадуться до сили, якщо, на їхню думку, правоохоронні органи будуть не у змозі припинити фальсифікації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зі свого боку, запевняв, що якщо такі спроби будуть, їх будуть рішуче і твердо припиняти; Центральна виборча комісія через ці заяви звернулася до Служби безпеки України і Національної поліції.

«Національний корпус» і «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов», що почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Критики, серед іншого, пов’язують цей рух із Арсеном Аваковим. І рух, і міністр внутрішніх справ категорично відкидають такі твердження.

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