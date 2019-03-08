Спостерігачі на виборах із «Нацдружини» готові «бити по пиці» порушників. ЦВК занепокоєна

Члени ультранаціоналістичної організації «Нацдружини» отримали дозвіл спостерігати за виборами. Це викликає занепокоєння активістів.

Вони патрулюють вулиці української столиці і, вдягнені у відповідну камуфляжну форму, марширують Києвом з факелами в руках. Вони атакують меншини, включаючи ромів та представників ЛГБТ. А деякі з них тренувалися разом із американськими прибічниками верховенства білої раси.

Вони – «Національні Дружини» – ультраправі націоналісти, пов’язані з полком «Азов», який свого вийшов на захист України від підтримуваних Росією сепаратистів. Але їх також звинувачують і у можливих військових злочинах та неонацистських симпатіях.

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«Нацдружини» спостерагачі

Проте, незважаючи на суперечності навколо «Національних дружин», вони отримали дозвіл Центральної виборчої комісії України (ЦВК) на офіційне спостереження за президентськими виборами, які мають відбутися 31 березня.

Зараз, здається, комісія вже переосмислює це рішення. Справа у тому, що прес-секретар групи попередив, що члени групи візьмуть справу в свої руки і застосують силу у випадках, коли правоохоронні органи будуть не в змозі припинити фальсифікацію виборів.

«Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення, – сказав речник «Національних дружин» Ігор Вдовін, – і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир (командир Нацдружин Ігор Михайленко у Telegram раніше заявив, що «якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи» – ред.).

Тільки поліція може застосовувати силу

Така заява призвела до того, що ЦВК звернулася до Служби безпеки України (СБУ), щоб оцінити серйозність загрози. І хоча це не загрожувало скасуванням моніторингу виборів «Нацдружинами», комісія заявила, що вважає насильство «неприпустимим».

СБУ наразі не прокоментували ситуацію.

Та погрози застосування сили насторожили деяких активістів та правоохоронні органи.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков швидко відгукнувся, заявивши, що право на застосування сили належить лише поліції.

«Ні «Національні дружини», ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом. Прийнятна тільки співпраця і апеляція до законних сил правопорядку», – заявив очільник МВС Арсен Аваков.

Він попередив, що «будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися».

Але незрозуміло, чи така обіцянка тримати «Нацдружини» та інші групи під контролем, переконає критиків міністра внутрішніх справ, які в минулому описували Авакова як прибічника ультраправих, який має «тісні зв’язки» з деякими ветеранами і командирами «Азову».

На факельних маршах і церемоніях, що відбулися 3 березня, члени «Нацдружин» присягнулися зачистити вулиці від незаконного алкоголю, наркоторговців та нелегальних гральних закладів.

Однак, «Нацдружини» відомі і своїм нападом на ромів 7 червня 2018 року, коли члени групи, використовуючи сокири і молотки, знищили незаконно розбитий у Голосіївському парку Києва наметовий табір ромів.

Про висунуті учасникам нападу обвинувачення наразі нічого не відомо.

Відповідно до спеціальної угоди з урядом, «Нацдружини» користуються деякими такими правами, як й офіцери поліції, однак, не можуть носити зброю.

Незалежні опитування показують, що лише близько 1% українців підтримують політичне крило «Азова» – «Нацдружин».

Такий низький рівень симпатії громадськості залишив депутата «Національного корпусу» і колишнього командира батальйону Андрія Білецького поза межами переповненої президентської гонки цього року, вважає українська соціолог Анна Гриценко, яка досліджує ультра-праві групи.

Натомість, Білецький та його партія зосереджують увагу на спробі залучитися 5-відсотковою підтримкою, що дозволить їм перемогти на парламентських виборах, які мають відбутися восени цього року.

Але поки групи, пов’язані із «Азовом», залишаються в основному непопулярними серед виборців, їхні відео, вуличні демонстрації і центри змішаних бойових мистецтв приваблюють підростаючу молодь переважно чоловічої статі.

3 березня близько двох тисяч представників «Нацдружин» зібралися в уніформах на Майдані незалежності. Вони несли факели переповненими вулицями Києва, що примусило поліцію перекрити рух транспорту.

На зібранні вони стукали в груди і скандували: «Слава Україні! Смерть ворогам!», а також демонстрували, за словами їхньої прес-служби, .

Звертаючись до групи зі сцени, Білецький назвав 2019 «роком, коли націоналісти повинні йти в наступ».