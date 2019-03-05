У МВС відреагували на заяву «Нацдружини» про ймовірне застосування сили на дільницях

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися.

«Ні «Національні дружини», ні будь-яка інша організація не може і не буде визначати ситуацію силовим методом. Прийнятна тільки співпраця і апеляція до законних сил правопорядку. Будь-які спроби силового втручання у виборчий процес будуть рішуче і, при необхідності, жорстко припинятися», – заявив очільник МВС Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ закликав зацікавлених у чесному волевиявленні використовувати лише законні методи.

«Прошу всіх, хто оголошує своїм постулатом і зацікавлений у прозорості та чесності виборів, використовувати тільки законні ненасильницькі методи. Нацполіція має всі необхідні сили та засоби – допомагайте, а не заважайте», – сказав Аваков.

Раніше сьогодні в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії речник «Національних дружин» Ігор Вдовін заявив, що застосування сили спостерігачами від їхньої організації можливе на виборчих дільницях у разі фальсифікацій.

У МВС і до цього заявляли, що на дільницях для голосування ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.