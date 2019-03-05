Спостерігачі від «Нацдружин» на дільницях можуть діяти силою, якщо будуть фальсифікації – речник

Застосування сили спостерігачами від громадської організації «Національні дружини» можливе на дільницях у разі фальсифікацій. Про це 5 березня в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Раіо Свобода, заявив речник «Національних дружин» Ігор Вдовін.

«Якщо правоохоронці будуть закривати очі на відверті правопорушення, – сказав Вдовін, – і не захочуть їх фіксувати, то ми будемо робити те, що заявив наш командир (командир Нацдружин Ігор Михайленко у Telegram раніше заявив, що «якщо за справедливість треба буде дати комусь по пиці – ми це зробимо, не зволікаючи» – ред.).

Ігор Вдовін уточнив, що такі потенційні дії стосуються не членів комісій, а «випадкових людей, які можуть робити вкидання бюлетенів, підводити на виборчі дільниці агітаторів».

«Ми вирішили іти спостерігачами, тому що ми вважаємо, що це будуть одні з найбрудніших виборів», – сказав Вдовін. Він додав, що «Національні дружини» беруть участь у спостереженні за виборами, «щоб сприяти незалежному волевиявленню українських громадян».

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що на дільницях для голосування ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях. «Ні поліція, ні МВС нічого не бояться, в Україні немає сил, які тут можуть похитнути українську державність», – сказав Арсен Аваков та додав, що у МВС напрацьований інструментарій реагування на порушення і забезпечити прозорість на виборах.

Центральна виборча комісія України на засіданні 11 січня надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах громадським організаціям, серед яких були і «Національні дружини».