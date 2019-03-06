ЦВК звернулася до СБУ та поліції через заяву «Нацдружини» про можливе застосування сили на виборах

Центральна виборча комісія звернулася до Служби безпеки України та Національної поліції через заяву представника організації «Національні дружини» щодо ймовірного застосування її спостерігачами сили у разі фальсифікацій під час голосування на виборчих дільницях.

«На веб-сайті Радіо Свобода розміщено статтю під назвою «Спостерігачі від «Нацдружин» на дільницях можуть діяти силою, якщо будуть фальсифікації – речник». Тож, не заперечуючи право громадських організацій у встановленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами чи використання їх з метою, не пов’язаною зі спостереженням за виборами», – йдеться в повідомленні ЦВК.

У комісії зазначили, що звернулися до силовиків з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку під час чергових виборів.

Напередодні очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що спроби силового втручання у виборчий процес в Україні будуть припинятися. Так Аваков відреагував на озвучену в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії заяву речника «Національних дружин» Ігоря Вдовіна про те, що застосування сили спостерігачами від їхньої організації можливе на виборчих дільницях у разі фальсифікацій.

У МВС і до цього заявляли, що на дільницях для голосування ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях.

2019-й – рік виборів в Україні, 31 березня відбудуться президентські вибори, а на 27 жовтня заплановані парламентські.