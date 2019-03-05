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05 Березень 2019, Київ 16:12
Новини | Політика

ЦВК пояснила, чому замовила на вибори 60 мільйонів бюлетенів

Очікувана кількість виборців – близько 30 028 913

Центральна виборча комісія України замовила на президентські вибори 60 мільйонів бюлетенів з розрахунком на другий тур. ЦВК оприлюднила свою заяву у відповідь на «інформаційний напад щодо закупівель виборчих бюлетенів».

У ЦВК зазначили, що потенційна кількість бюлетенів складається з очікуваної кількості виборців (30 028 913) та резервної кількості бюлетенів (150 145). Крім того, 742 бюлетені планують надрукувати, щоб досягти кратності «згідно з технічними можливостями поліграфічного комбінату «Україна». Таким чином, на два тури планують надрукувати 60 359 600 бюлетенів.

Оскільки дані Державного реєстру виборців оновлюються, кількість бюлетенів може змінитися.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Деякі з українських кандидатів на президентських виборах-2019
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