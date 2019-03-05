ЦВК пояснила, чому замовила на вибори 60 мільйонів бюлетенів

Центральна виборча комісія України замовила на президентські вибори 60 мільйонів бюлетенів з розрахунком на другий тур. ЦВК оприлюднила свою заяву у відповідь на «інформаційний напад щодо закупівель виборчих бюлетенів».

У ЦВК зазначили, що потенційна кількість бюлетенів складається з очікуваної кількості виборців (30 028 913) та резервної кількості бюлетенів (150 145). Крім того, 742 бюлетені планують надрукувати, щоб досягти кратності «згідно з технічними можливостями поліграфічного комбінату «Україна». Таким чином, на два тури планують надрукувати 60 359 600 бюлетенів.

Оскільки дані Державного реєстру виборців оновлюються, кількість бюлетенів може змінитися.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.