Сума видатків на вибори президента збільшилась на понад 6 мільйонів гривень – ЦВК

У Центральній виборчій комісії повідомили, що внесли зміни до кошторису для підготовки і проведення виборів президента України, збільшивши видатки на понад 6 мільйонів 74 тисячі гривень. Згідно з повідомленням на сайті ЦВК, нині кошторис складає понад 282 мільйони гривень.

Крім того, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій на загальну суму понад 34 мільйони гривень.

4 березня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому вирішувались поточні питання підготовки до президентських виборів.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.