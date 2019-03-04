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04 Березень 2019, Київ 20:20
Новини | Політика

Сума видатків на вибори президента збільшилась на понад 6 мільйонів гривень – ЦВК

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У Центральній виборчій комісії повідомили, що внесли зміни до кошторису для підготовки і проведення виборів президента України, збільшивши видатки на понад 6 мільйонів 74 тисячі гривень. Згідно з повідомленням на сайті ЦВК, нині кошторис складає понад 282 мільйони гривень.

Крім того, комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій на загальну суму понад 34 мільйони гривень.

4 березня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, на якому вирішувались поточні питання підготовки до президентських виборів.

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Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.

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