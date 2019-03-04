КВУ: 14 із 16 депутатів-кандидатів у президенти майже не голосували в Раді в лютому

14 із 16 народних депутатів-кандидатів у президенти майже не голосували в Раді в лютому, заявила громадська організація «Комітет виборців України».

Згідно з повідомленням, із 16 депутатів-кандидатів у президенти лише два взяли участь у понад половині голосувань парламенту за місяць: це Віктор Кривенко, який взяв участь в 70% голосувань, і Юрій Тимошенко, який долучився до 69% голосувань.

«В інших кандидатів показники значно нижчі. Дмитро Добродомов взяв участь в 36% голосувань, Ольга Богомолець – 33%, Юрій Дерев’янко – 30%, Олександр Шевченко – 28%, Юлія Тимошенко – 27%, Олександр Вілкул – 17%, Сергій Каплін – 16%, Олег Ляшко – 13%. Шестеро політиків взяли участь менше, ніж в 10% голосувань. Це Юрій Бойко (8% голосувань), Аркадій Корнацький (6%), Віктор Бондар (2%), Сергій Тарута (1%), Віталій Купрій (1%), Євгеній Мураєв (0, 97%)», – заявили у КВУ.

Відповідно до підрахунків «Комітету виборців України», за місяць відбулося 12 пленарних засідань Ради. Із них Кривенко був письмово зареєстрований на 12, Юрій Тимошенко – 9, Добродомов – 5, Богомолець – 9, Дерев’янко – 9, Олександр Шевченко – 7, Юлія Тимошенко – 8, Вілкул – 6, Каплін – 6, Ляшко – 8, Бойко – 12, Корнацький – 2, Бондар – 2, Тарута – 2, Купрій – 4, Мураєв – 1. Офіційно депутати не пропускали засідання з поважних причин.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів.

Минулого тижня про відкликання своєї кандидатури оголосив мер Львова Андрій Садовий. Схоже рішення ухвалив і журналіст, кандидат від партії «Сила людей» Дмитро Гнап.