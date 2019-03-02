«Сила людей» закликала Гнапа знятися з виборів президента

Партія «Сила людей» закликає Дмитра Гнапа знятися з виборів президента до 7 березня.

«Закликати кандидата від партії «Сила людей» на посаду президента України відмовитися від подальшого балотування на посаду президента України і зняти свою кандидатуру в термін до 7 березня», – йдеться в проекті рішення позачергового з’їзду партії.

Перед цим Гнап сказав, що має бути виконане рішення попереднього з’їзду партії. Тоді партія заявила, що зніме свого представника на виборах у разі появи єдиного кандидата від демократичних сил.

Водночас з підтримкою єдиного кандидата від демократичних сил у партії не визначились. «Сила людей» обирає між Анатолієм Гриценком та Романом Безсмертним.

1 березня кандидат у президенти України, мер Львова Андрій Садовий заявив, що відмовляється від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримає Гриценка. Після цього Гнап заявив, що також готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.