«Маленький Ісусик дав відбій»: реакції на зняття Садового з виборчих перегонів

Мер Львова Андрій Садовий відмовився від наміру балотуватися на виборах президента України і підтримав іншого кандидата – Анатолія Гриценка. Таким вчинком він викликав не лише палке обговорення свого кроку, але і цілу хвилю жартів про маленького Ісусика.

1 березня лідер «Самопомочі»​ Андрій Садовий заявив, що більше не є кандидатом в президенти.

«Я відкликаю свою кандидатуру з виборів і оголошую про підтримку Анатолія Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду, де будуть важливі принципи. Це принципи стосовно оборони і безпеки нашої держави, боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики», – сказав він.

Багато хто сприйняв цей крок Садового позитивно, назвавши його «абсолютно логічним, і правильним», а також «сильним» рішенням та «важливим прецедентом для політичної історії країни».

«В українців з'явився шанс на президентських виборах зробити достойний вибір, а не як завжди – обирати між поганим і дуже поганим», – пише директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

«Садовому – респект. Об'єднання в українській політиці – це феномен з Червоної книги», – пише народний депутат Світлана Заліщук, яка наразі офіційно підтримує Анатолія Гриценка.

На її думку, єдиний кандидат – «єдина альтернатива нинішнім крадіям у владі».

«Крім того, це поміняє рейтинги кандидатів і всю політичну палітру», – додає волонтер і журналіст Андрій Боєчко.

Він вважає, що до дня голосування українці можуть стати свідками ще кількох подібних об’єднань, в результаті яких залишиться «7-8 реальних кандидатів». Одним учасників виборчих перегонів, на користь якого можуть знятись інші, він називає Руслана Кошулинського.

Громадський активіст Ілля Кротенко тим часом пише: «Не дивлячись на те, що Гриценко втратив особисто мою довіру, мій голос на виборах і мою активну участь у процесі це об'єднання матиме. Але це буде голос не за Гриценка, а голос за Садового».

Водночас є і ті, хто вважає, що знятись з виборів мав саме Анатолій Гриценко, а не Андрій Садовий:

«Акумулюючого ефекту не передбачаю, – пише політолог Валерій Гончарук: – пропустили Зеленського, який об'єднав всіх противсіхів, тих що міг залучити «об'єднаний». Програли в часі. А окрім того частина «демократів» вже встигли перебігти до Зеленського, що також багато про що говорить про останніх, але такі вже в нас політики… Зняття Садового означає, що взагалі ще нічого не означає».

А поки одні всерйоз розмірковують про плюси і мінуси вчинку Садового, а також можливі наслідки, інші взялися за жарти. Здебільшого про «маленького Ісусика», який перед початком виборчої кампанії «розповів» дружині Садового Катерині, що «треба іти і перемагати».

Дехто тим часом почав жартома проводити паралелі з цьогорічним українським відбором на «Євробачення»:

А от журналіст Юрій Луканов іронічно припускає, що крок Садового був спрямований на те, аби відвернути увагу від виступу Володимира Зеленського на ток-шоу «Право на владу»:

Політичній рекламі Садового теж знайшлося місце у цих жартах:

А хтось кепкує, що тепер серед численних закладів Львова має з'явитись і «Перша Українська Об'єднарня», пароль входу до якої має бути «Наступний!»:

Окрім Андрія Садового про бажання зняти свою кандидатуру з президентських перегонів на користь єдиного кандидата від демократичних сил заявив і Дмитро Гнап.

«Єдине, що в цьому питанні остаточне рішення має ухвалити з’їзд нашої партії «Сила людей», який відбудеться завтра, куди ми, власне, і запрошуємо також до участі Анатолія Гриценка», – сказав Гнап.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.