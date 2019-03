Кандидати у президенти-2019: хто чим багатий

Підприємства, телеканали, рахунки з різноманітною валютою, коштовності, а також улюблена база відпочинку та особливо цінні селянські вила й інші милі дрібнички – такий «джентльменський набір» можна побачити у майнових деклараціях кандидатів у президенти України на сайті Центральної виборчої комісії. Всі ті, хто увійшов, за даними соціологів, до чільної шістки президентських перегонів, – цілком небідні люди. Але дехто має лише гроші на рахунку і коштовності на собі, дехто – бізнес-імперію з компаніями у понад десяти країнах. А дехто цілком поринув у політику, при цьому давши змогу родичам заробляти гроші.

Законодавство про вибори президента України зобов’язує кожного кандидата показати свої статки. Їх можна побачити у деклараціях на сайті ЦВК. І якщо вчитатися у сотні сторінок таблиць – можна побачити чимало цікавого. Радіо Свобода спробувало підсумувати, чим володіють (принаймні офіційно) найбільш рейтингові, на думку соціологів, кандидати-2019. Наводимо їхні прізвища за абеткою, щоб не надавати комусь особливої переваги.

Юрій Бойко, кандидат від «Опозиційного блоку» – цілком забезпечена людина.

У нього і у членів його родини нараховується 957,5 тисяч доларів, 17,5 тисяч євро, 3,3 мільйона російських рублів, 11,1 мільйона гривень на банківських рахунках та у вигляді готівки, свідчить декларація Бойка на сайті ЦВК. При цьому кандидат пише у декларації, що не має свого бізнесу. Підприємництвом у родині займається його дружина Віра. Вона є кінцевим власником трьох компаній: ТОВ «Столична нерухомість», ТОВ «Фортекс», ТОВ «Шпон», а крім того, володіє цінними паперами «Луганського електроапаратного заводу».

​Родина Бойків має 12 земельних ділянок під Києвом і на Донеччині, п’ять квартир (одна з них – у Росії) і три приватні будинки, два з яких недобудовані. А крім того – офіс, два гаражі і паркомісце у Росії. Що цікаво, всі російські активи зареєстровані на дружину кандидата у президенти України Віру Бойко.

Юрій Бойко володіє двома автомобілями. Зовсім різними. Один – Мерседес GL500 2006 року, інший – раритетна радянська «копійка» – ВАЗ-2101. Його дружина, відповідно до декларації, не має автомобілів (хоча паркомісцем у Росії володіє). Проте вона є власницею творів мистецтва і ювелірних виробів. Частина – невизначеної вартості. Одна з прикрас коштує 226 тисяч гривень, вказує Бойко у декларації.

Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони, а нині кандидат у президенти має скромніші статки, порівняно з рештою рейтингових кандидатів.

Грошові активи подружжя – 170,4 тисячі доларів у банках і 120 тисяч гривень готівкою.

​Із нерухомого майна родини – дві земельні ділянки біля Обухова на Київщині, 24 і 58 соток, один дачний будинок і чотири квартири у Києві. Всім цим володіє дружина кандидата Юлія Мостова, але одну з квартир використовує дочка Гриценка Анна. Ще дві квартири – не у власності, а в користуванні родини. У Анатолія Гриценка і в Юлії Мостової – по автомобілю: Volvo XC90 і Toyota RAV4, але Гриценко має ще й моторний човен.

Дружина Гриценка також володіє чотирма компаніями: «Видавничий дім «Ормос», ТОВ «Комьюніті 8», ТОВ «Анкаріс» та ТОВ «ЗН Груп». Гриценко ж є засновником громадської організації «Громадянська позиція» і власником однойменного бренду.

Володимир Зеленський, комік і шоумен, а віднедавна один із лідерів президентських перегонів – успішний бізнесмен.

На своїх рахунках і готівкою він має 727,5 тисяч доларів, понад 50 тисяч євро і 1,4 мільйона гривень.

​Але це не головне. Зеленський і його дружина Олена є співвласниками (від 12,5% до 100%) щонайменше шістнадцяти компаній. Так, у декларації шоумен і кандидат згадує ТОВ «Кіноквартал», ТОВ «Студія Квартал-95», ТОВ «Зеларі Фіш», ТОВ «Продюсерський центр «Ліга сміху», ТОВ «Анімаційна студія 95», ТОВ «Квартал ТВ», ТОВ «Фіш-Хаус», ТОВ «Інвест Аніма», ТОВ «Гауді Студіо», ТОВ «Квартал-концерт». Також у власності Зеленського – кіпрські Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Film Heritage Inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія) та MegiritanoVentures Ltd (Британські Вірджинські Острови). Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») виявила, що Зеленський володіє також бізнесом у Росії – через офшорну компанію, зареєстровану в Белізі «Квартал Леополіс Студіос Лімітед», а також через кіпрську Green Family Ltd, якою він володіє спільно зі своїми бізнес-партнерами, зокрема з Тимуром Міндічем, бізнесменом, якого пов’язують із Ігорем Коломойським.

Зрештою, Зеленський заявив, що вийде з кіпрської компанії, яка має бізнес у Росії. Невідомо, чи зробив він це на сьогодні. Але у кандидатській декларації ця структура не відображена.

Зеленський має Range Rover, його дружина Олена – Mercedes S 500 4-Matic, а ще вони володіють нерухомістю – будинком під Києвом площею 354 квадратні метри і земельною ділянкою 12 соток, дев’ятьма квартирами, частина з яких – площею понад 200 квадратних метрів, двома нежитловими приміщеннями і кількома паркомісцями. З-поміж усіх квартир Зеленського шість – на материковій Україні, одна – в Ялті (район Лівадія) в анексованому Криму, дві – у Великій Британії.

Крім того, Володимир Зеленський зареєстрував низку винаходів, кілька торговельних марок, а з цінного рухомого майна – невеличку колекцію статусних годинників.

Олег Ляшко, кандидат у президенти, лідер Радикальної партії свого імені, та його дружина Росіта мають вісім земельних ділянок, одну квартиру, одне офісне приміщення, один житловий будинок та один дачний, обидва – площею близько 300 квадратних метрів, а ще частину приватного житлового будинку. Ляшко навіть окремо задекларував нещодавно збудовану літню кухню.

Серед рухомого майна (меблів, годинників, колекції монет, коштовностей і трьох автівок) Ляшко написав про селянські вила – як особливо цінне майно.

​Бізнесу Олег Ляшко має не густо: він є співвласником лише у ЗАТ «Редакція газети «Політика». Проте тримає у банках і вдома готівкою 1,2 мільйони доларів, 90 тисяч євро і 5,5 мільйонів гривень.​

Петро Порошенко, чинний голова держави і кандидат на наступний президентський термін – мабуть, офіційно є найбагатшим із-поміж своїх конкурентів за крісло на Банковій.

Більшість свого життя він займався підприємництвом, вибудувавши цілу бізнес-імперію. 105 товариств із обмеженою відповідальністю, заводів, дочірніх підприємств, фабрик і страхових компаній – усі вони належать особисто Петрові Порошенку. З них 87 компаній – в Україні, 11 – у західних державах, зокрема – на Кіпрі та в інших юрисдикціях, які вважаються офшорними.

​У Китаї, Грузії і Білорусі Порошенко має по одній компанії, в Казахстані та в Росії – по дві, серед яких у декларації окремо згадується Липецька кондитерська фабрика. З-поміж низки заводів, що входять до групи компаній Порошенка, один зареєстрований в окупованому Донецьку, інший – в анексованому Севастополі.

Порошенко та його родина їздять на п’яти автомобілях, чотири з яких – «Мерседеси» різних моделей. Інше цінне майно, яке президент і кандидат вніс до декларації, – це ювелірні прикраси дружини Марини Порошенко і його власні, а також численні годинники, музичні інструменти, меблі, брендовий одяг і навіть… кілька світильників.

У родини президента є шість земельних ділянок, чотири квартири (найбільша – 134 квадратні метри), два будинки (найбільший – 1331 квадратний метр), гараж і нежитлове приміщення, переважна більшість цих будівель – у Києві та області. А також – власна база відпочинку «Лебідь» біля Чорного моря на Одещині. На одній зі своїх земельних ділянок Петро Порошенко взявся мурувати підпорну стінку – про що і написав у декларації.

При цьому Порошенко і його родина зберігають у банках і готівкою 29 мільйонів доларів, 9,5 мільйонів гривень і лише 4 279 євро. Цікаво, що частину своїх коштів, близько мільйона гривень, Порошенко «позичив» третім особам. Однак те, кому саме позичає гроші президент і кандидат, – конфіденційна інформація.

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-міністр, а нині – лідер партії «Батьківщина» і одна з фаворитів президентських перегонів, багато років поспіль заявляє, що не має значних активів, бізнесу і нерухомості, а частина того майна, яке їй приписують, належить партії.

Особисто на Тимошенко не записано жодної компанії: всім бізнесом у родині володіє її чоловік Олександр. Він є кінцевим власником двох компаній, одна з яких названа на честь дружини – ТОВ «Леді Ю». Олександр Тимошенко володіє і обома автомобілями в родині: «Мерседесом» і старою, ще радянською «Чайкою» 1983 року. Втім, в СРСР вона вважалася автомобілем представницького класу.

​Із цінного рухомого майна в Юлії Тимошенко – лише ювелірні вироби елітних брендів, вартість яких, однак, власниця не вказала.

Тимошенко задекларувала будинок і чотири земельні ділянки в селищі Козин під Києвом. Але вказала, що все це – не в її власності, а лише в користуванні.

При цьому в родини є солідні суми на рахунках: 1,3 мільйона гривень, 385,8 тисяч доларів і 194 тисячі євро. Але цікаво, що з усіх цих коштів особисто Тимошенко має лише два гривневі рахунки, й ніякої валюти не зберігає готівкою.

Цікаві факти про майно кандидатів

Власником найбільшої кількості компаній із-поміж учасників перегонів є Петро Порошенко

Найбільше об’єктів нерухомості має Юрій Бойко .

. Майно в Росії мають Юрій Бойко і Петро Порошенко , Володимир Зеленський – не вказав у декларації свій російський бізнес, який виявили журналістські розслідування.

і , – не вказав у декларації свій російський бізнес, який виявили журналістські розслідування. Найбільше доларів (29 мільйонів) має Порошенко .

. Найбільше коштів у гривні має Бойко (11 мільйонів), за ним ідуть Порошенко і Ляшко .

(11 мільйонів), за ним ідуть і . Найбільшу суму в євро (194 тисячі) має Тимошенко та її родина.

та її родина. Юрій Бойко – єдиний, хто задекларував рахунки у російських рублях і житло в Росії.

– єдиний, хто задекларував рахунки у російських рублях і житло в Росії. Найпопулярніший автомобільний бренд серед кандидатів у президенти-2019 – «Мерседес»: він є в родині кожного з них. Радянські автівки мають лише родини Бойка і Тимошенко .

і . Найбільше авторських винаходів має Володимир Зеленський .

. Найбільшою кількістю медіакомпаній володіє Порошенко .

. Порошенко задекларував найбільше цінного рухомого майна (не автомобілів) – від прикрас і меблів до творів мистецтва і аксесуарів.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року; другий тур, у разі необхідності, мав би відбутися 21 квітня. У виборчих перегонах беруть участь 44 кандидати – це найбільше від початку Незалежності.