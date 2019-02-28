Набрав чинності закон про недопуск на вибори в Україні російських спостерігачів

28 лютого набрав чинності закон, «Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчими процесом в Україні», який унеможливлює участь російських спостерігачів у виборах в Україні.

Законом вносяться зміни до законів «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

Закон Верховна Рада ухвалила 7 лютого, а президент Петро Порошенко підписав 26 лютого. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

27 лютого стало відомо, що Парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці в Європі не включила представників Росії до складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні.