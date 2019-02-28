Каруселі та «мертві душі». Словничок виборця

​Каруселі, «мертві душі» та клони. Що це – назва нового блокбастера чи страшний парк атракціонів? Ні, це – методи фальсифікацій на виборах.

«Каруселі»

Стара технологія, яка працювала і в 2004-му, і в 2012-му, і в 2014 році. Учасники фальсифікації отримували кілька (або й десятки чи сотні) відкріпних талонів. Тепер – це посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. Далі сідали в автобус, їздили від однієї виборчої дільниці до іншої, і голосували.

«Мертві душі»

Основа багатьох інших схем. Члени виборчої комісії, які беруть участь у фальсифікації, вносять до виборчих списків померлих. Або студентів та військовослужбовців, які голосують за місцем навчання чи служби. Ато й взагалі вигаданих, неіснуючих виборців.

Саме ця схема дозволяє 50 людям жити нібито в одній квартирі, або сотням студентів в одній кімнаті гуртожитку. Цього року можуть бути ще й «переселені душі». Адже більшість людей із окупованих територій – Криму і частини Донбасу – голосувати не приїдуть. А проголосувати за них може хтось інший.

«Хустинка»

Підкуплений член виборчої дільниці чіпляє собі, скажімо, хустинку або значок. В кінці виборчого дня до дільниці заходять учасники фальсифікації з будь-якими паспортами, розписуються за того, хто не прийшов на вибори, й отримують від «міченого» члена комісії бюлетені.

А цей метод якоїсь цікавої назви не має. Це – просто «вкидання». Його і пояснювати не треба.

Політологи кажуть: всі ці методи так чи інакше можуть використовувати на президентських виборах 2019. До того ж на них дуже сильно вплине смартфон-чинник. Вже не треба бригадирів та десятників, автобусів і роздачі грошей на руки. Просто робиш фото бюлетеня – скидаєш у вайбер, і кошти магічним чином з'являються на твоїй картці. Тож і відслідкувати ці порушення може бути складніще. Тому, якщо бачите підозрілу поведінку, наприклад хтось фотографує бюлетень, то краще звернути на це увагу представників виборчої дільниці та спостерігачів на ній.