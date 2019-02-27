Кошториси ОВК, інструкції сисадмінам і зустріч з керівництвом ПА ОБСЄ – 27 лютого у ЦВК

У Центральній виборчій комісії України 27 лютого відбулася низка підготовчих заходів до проведення виборів президента 31 березня. Як йдеться у повідомленні на сайті ЦВК, у середу комісія зареєструвала кількох довірених осіб від кандидатів у президенти, затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій на загальну суму понад 885 мільйонів гривень, внесла зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць.

Крім того, у відомстві відбувся інструктаж системних адміністраторів Інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України» всіх 199 окружних виборчих комісій.

27 лютого у ЦВК відбулася зустріч із керівництвом Парламентської Асамблеї ОБСЄ про виклики напередодні голосування.

«Неодноразово доводиться дізнаватися зі ЗМІ, що з Держреєстром виборців виникають певні проблеми. Проте чомусь ні журналісти, ні кандидати офіційно не звертаються до ЦВК з цього приводу», – повідомила делегації ОБСЄ голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Раніше сьогодні Служба безпеки України повідомила, що її фахівці запобігли масштабній кібератаці на комп’ютерне обладнання, яке забезпечує роботу офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.