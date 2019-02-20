МВС закликало кандидатів у президенти верифікувати свої акаунти у соцмережах

Міністерство внутрішніх справ України закликало кандидатів у президенти верифікувати свої акаунти у Facebook та Instagram.

«Це необхідно для попередження недобросовісної агітації та створення фейк-профілів кандидатів. Відповідні консультації з офісом Facebook провела кіберполіція України», – заявив 19 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, кіберполіція проводитиме спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії.

«Ми виявлятимемо фейкові профілі у Facebook та Instagram, створені у період передвиборчої агітації, які використовують імена офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти України. А адміністрація соціальної мережі блокуватиме ці сторінки», – зазначив Аваков.

Він додав, що адміністрацією Facebook передбачено процедуру верифікації сторінок кандидатів – отримання блакитної позначки «blue badge» на підтвердження її автентичності.

«Саме такі сторінки зможуть безпечно використовувати кандидати для інформування, а користувачі будуть впевнені, що інформація з такої сторінки справді підготовлена командою відповідного кандидата у президенти України», – додав очільник МВС.

За словами Авакова, щоб отримати допомогу у верифікації профілей, кандидату або його довіреній особі в загальнодержавному окрузі необхідно написати заявку на пошту elections@cyberpolice.gov.ua, вказавши у листі посилання на дійсний профіль та копію документів, які підтверджують офіційну реєстрацію у ЦВК/посвідчення довіреної особи.

Як повідомили у МВС, кіберполіція погодила із представниками Facebook можливість використання спрощеної та прискореної процедури верифікації для кандидатів у президенти України.

За даними відомства, наразі лише дев’ять з 44 зареєстрованих кандидатів мають верифіковані офіційні сторінки в соцмережах.

«Також із представниками Facebook були обговорені заходи щодо верифікації замовників політичної реклами, які запроваджені соціальною мережею для попередження недобросовісної агітації. Відповідно до нових правил розміщення політичної реклами, рекламодавець повинен підтвердити свою особу та зможе розміщувати таку рекламу лише після успішного проходження перевірки. При цьому, користувачам буде доступна інформація щодо замовника реклами», – повідомили у МВС.