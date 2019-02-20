Вибори в Україні й порада експерта: не варто голосувати серцем (огляд преси)

Щоб визначитися з кандидатом в президенти, в українців залишилося трохи більше місяця. Як не помилитися і віддати голос за того, хто дійсно подарує країні світле майбутнє, розповідають експерти газети «Сегодня». Так, політтехнолог Тарас Березовець радить ні в якому разі не голосувати серцем. «Вибір емоціями завжди призводить до подальших розчарувань, оскільки сьогодні почуття одні, а завтра інші, а голос вже відданий», – каже Березовець. За його словами, хоча з програмою кандидата варто ознайомитися, однак важливіше вивчити їхнє минуле. «За обіцянками може нічого не стояти, а ось історія претендента – чи відповідав він за свої слова в минулому – набагато більше говорить про нього». Ще одна наполеглива рекомендація експерта – поставитися до виборів відповідально і не продавати свій голос ні за гроші, ні за гречку. Тим більше, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Газета «День» коментує промову президента Європейської ради Дональда Туска у Верховній Раді, яка була приурочена п’ятій річниці розстрілів на Майдані та початку російської агресії. Як зазначає експерт видання Сергій Солодкий, виступ Туска цілком можна віднести до історичних – промова була сильною, натхненною і, головне, чесною. Один із ключових представників Євросоюзу українською мовою виступив не з позиції менторства і повчань, яке часом властиве для закордонних топ-візитерів, а з позиції друга, який добре відчуває переживання українців. Можна було очікувати, що Туск зосередиться насамперед на успішних історіях партнерства України та Євросоюзу – він міг би перераховувати численні ініціативи з підтримки українців; міг би робити більший акцент на європейській протидії російській агресії... Між тим Туск обрав чесний, самокритичний тон, що не могло залишити байдужим жодного слухача. «Ви встояли, хоча ваші партнери не завжди допомагають вам так, як належить», – наголосив Туск. Експерт не пригадав жодного іншого західного лідера, який би про це настільки ж відверто заявив.

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в газеті «День» розповідає про шанси звільнення українців, які стали заручниками та політв’язнями Кремля, і про те, чи можливі переговори з бойовиками. Видання пише, що більшість кандидатів у президенти гостро критикують Мінські домовленості: мовляв, вони не працюють, і потрібен інший формат налагодження миру на Донбасі. Дехто навіть готовий сісти за стіл прямих переговорів з ватажками-бандитами сепаратистських угруповань: мовляв, заради миру готові домовлятись і з дідьком лисим. І обіцяють дуже швидко домовитись про мир. Геращенко визнає, що сьогодні тема миру експлуатується всіма кандидатами на посаду президента. Одні говорять про прямі переговори з бойовиками, інші обіцяють стати на коліна перед Путіним чи пропонують нові формати переговорів. Проте варто розуміти, що популістська позиція окремих кандидатів заздалегідь приречена на провал, наголошує депутат. Вона вважає, що Мінські угоди не ідеальні. Але вони допомогли зупинити повномасштабний наступ на Україну. І саме до них прив’язані санкції проти Росії, які діють і боляче б’ють по російській економіці. На цьому наголошується в матеріалі «Заручники неоімперіалізму».

Збройні сили України провели військові навчання в Азовському морі, які дозволять українській армії гідно протистояти російським окупантам, якщо ті задумають напасти на українську державу з боку Азова. Як інформує газета «Україна молода», кораблi та катери Держприкордонслужби та Військово-морських сил спільно з тактичною і армійською авіацією, а також артилеристи зі складу Операції об’єднаних сил провели грандіозні навчання у водах Азовського моря. Експерт наголосив, що підрозділи української армії (моряки, льотчики, артилеристи) цілком зуміли виконати завдання, поставлені перед ними військовим керівництвом. Стаття називається «Вправи на воді».