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19 Лютий 2019, Київ 21:10
Новини | Політика

РНБО анонсує навчання за підтримки ЄС із протидії кібервтручанню у вибори в Україні

Секретар РНБО не вперше заявляє, що Росія намагається впливати на вибори в Україні

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Рада національної безпеки і оборони повідомила, що найближчим часом за підтримки ЄС відбудуться спільні навчання, під час яких будуть змодельовані різні сценарії кібервтручань у вибори та відпрацьовані моделі реагування. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«Наявна інформація свідчить про наміри Росії задіяти весь наявний арсенал, включно з кібернетичними засобами, для впливу на демократичне волевиявлення українського народу», – заявив Турчинов.

За його словами, у Центральній виборчій комісії цілодобово чергуватиме група осіб, серед яких фахівці СБУ та Держспецзв’язку, для виявлення, запобігання та припинення «будь-яких несанкціонованих дій щодо інформаційних ресурсів ЦВК».

Під час акції протесту біля посольства Росії в Києві в день виборів російського президента, 18 березня 2018 року
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15 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій.

Напередодні ЦВК ухвалила постанову щодо безпеки інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України».

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

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