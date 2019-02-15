Турчинов заявив про активізацію російських агентурних мереж перед виборами в Україні

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій.

«Спостерігається активізація агентурних мереж, проросійських політичних проектів та ЗМІ, зростає і терористична загроза. У випадку нездатності проведення зручного для Росії кандидата та посилення впливу проросійських сил, Кремль намагатиметься всіма шляхами скомпрометувати або зірвати виборчий процес, що може значно дестабілізувати ситуацію в нашій державі», – наголосив секретар РНБО.

Турчинов запевнив, що силові структури України під час виборчого процесу будуть діяти у межах законодавства і Конституції, «але всіляко протидіючи будь-яким намаганням зірвати, скомпрометувати, фальсифікувати чи впливати на волевиявлення громадян».

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.