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15 Лютий 2019, Київ 12:42
Новини | Політика

СБУ: на Дніпропетровщині заблоковані спроби Росії втрутитися у вибори президента

СБУ: росіянин шукав жителів України, які мають травматичну або пневматичну зброю

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На Дніпропетровщині заблоковані спроби спецслужб Росії втрутитися у вибори президента, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, куратори з Росії залучали мешканців Дніпропетровської області до поширення у соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів, які впливають на електоральні настрої населення.

Співробітники СБУ задокументували, що мешканець Дніпра розповсюджував у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, а також інші «деструктивні матеріали».

«Зловмисник вів електронне листування з мешканцем російського міста Ростов-на-Дону, який ставив завдання із поширення фейкових новин щодо ситуації в Україні у політичній, релігійній та соціально-економічній сфері. Після початку виборчої кампанії громадянин Росії надавав виконавцю для поширення негативні матеріали про візити кандидатів на посаду Президента України до населених пунктів області», – заявили в СБУ.

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У Службі безпеки стверджують, що росіянин шукав жителів України, які мають травматичну або пневматичну зброю із відповідними дозволами, для їхнього подальшого залучення до мітингів та масових заворушень напередодні та під час проведення виборів президента України.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.

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