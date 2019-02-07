У СБУ готові провести розслідування за заявами кандидатів про прослуховування

Служба безпеки України заявляє, що не здійснювала «жодних дій, оперативно-розшукового або процесуального характеру», які б обмежували права і свободи осіб, зареєстрованих кандидатами в президенти. Про це пізно ввечері 6 лютого у Facebook написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Разом із тим голова СБУ Василь Грицак заявив, що служба у межах своєї компетенції уважно вивчить усі обставини, які можуть свідчити про можливі правопорушення щодо кандидатів. При цьому зробимо це у максимально стислі терміни і прозоро для громадськості, для чого чекаємо відповідних заяв та матеріалів від кандидатів у президенти», – написала Гітлянська.

Звинувачення на адресу СБУ щодо незаконного стеження і прослуховування кандидатів у президенти перед виборами вона назвала безпідставними.

6 лютого позафракційний депутат Віктор Чумак, який є керівником виборчого штабу кандидата в президенти Анатолія Гриценка заявив, виступаючи в парламенті, що в штабі знайшли п’ять пристроїв для прослуховування. Він висловив сумнів у тому, що їх могли встановити приватні охоронні структури, і допустив, що «без втручання держави не обійшлося».

Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська заявила у коментарі Радіо Свобода, що Служба безпеки діє «виключно в рамках чинного законодавства» і назвала оприлюднені дані «дуже сумнівною інформацією».

На сьогодні Центральна виборча комісії зареєструвала 37 кандидатів на посаду президента. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.