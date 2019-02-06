ЦВК відмовила 10 громадянам у реєстрації кандидатами в президенти України

Центральна виборча комісія на засіданні у середу відмовила десятьом громадянам у реєстрації кандидатами на виборах президента України, повідомляє прес-служба комісії.

«Громадяни України Марущинець В.І., Сахно Б.М., Гончаров А.О., Українчук Л.І., Качайло І.І., Миролюб Н.А., Іваницький Ю.П., Голосний М.І., Юрченко Ю.І., Збираник Є.М. подали заяви разом із доданими документами для реєстрації кандидатами на пост президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Розглянувши подані документи, комісія встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону та відмовила зазначеним особам у реєстрації», – йдеться в повідомленні.

Напередодні ЦВК також відмовила двом громадянам у реєстрації кандидатами.

На сьогодні офіційна кількість охочих посісти пост президента складає 37 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.