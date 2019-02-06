Поліція розслідує 15 кримінальних проваджень через порушення під час виборчої кампанії, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Основне наше завдання – це забезпечення волевиявлення громадян. Тому спроби незаконного фінансування чи роздачі коштів, підкупу виборців, збір даних, які надають ідентифікацію громадян, – повинні супроводжуватися негайною реакцією та правовою кваліфікацією з боку поліції. Якщо буде ухвалене неправомірне рішення, реакція з боку керівництва МВС та Нацполіції буде миттєва», – наголосив Князєв.

Одне провадження відкрите за статтею про порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, ще чотири – через можливий підкуп виборців.

Серед інших порушень – хуліганство, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та порушення правил експлуатації комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. На цей час зареєстровані 34 кандидати.