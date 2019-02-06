Серед ймовірних спостерігачів ОБСЄ на виборах в Україні – двоє росіян

Серед ймовірних спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах в Україні є двоє росіян, розповів спікер місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер.

За його словами, бюро отримало пропозиції щодо 92 кандидатів для команди довготермінових спостерігачів.

Цей список надіслали до Міністерства закордонних справ України.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. На цей час зареєстровані 34 кандидати.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.