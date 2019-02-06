Суд не зобов’язав ЦВК зареєструвати Симоненка кандидатом у президенти

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії України до ЦВК і вирішив не задовольняти позов.

«Позовні вимоги стосувалися визнання протиправною та скасування постанови ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року про відмову в реєстрації кандидата на пост президента України, висунутого Комуністичною партією України. Одночасно позивачі просили суд зобов’язати ЦВК повторно розглянути подані документи та зареєструвати Петра Симоненка кандидатом на пост президента», – повідомила прес-служба суду.

У суді уточнили, що рішення ухвалила колегія у складі трьох суддів.

Петро Симоненко наразі не коментував рішення суду.

2 лютого Центральна виборча комісія відмовила лідеру «Комуністичної партії України» Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти України на виборах 2019 року.

У ЦВК заявили, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Також у комісії заявили, що подана Симоненком анкета не містить відомостей про його місце проживання на території України протягом 10 останніх років.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого. Наразі зареєстровані 37 кандидатів.