ЦВК відмовила двом громадянам у реєстрації кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія відмовила двом громадянам у реєстрації кандидатами в президенти.

Тараса Костанчука висувала «Партія захисників України». У ЦВК заявили, що запропоновані в його передвиборчій програмі заходи запроваджують дискримінацію за професійною ознакою, пропагандують насильство і посягають на встановлені Конституцією України права і свободи людини.

Також ЦВК відмовила самовисуванці Наталії Земській. Згідно з повідомленням, її документи не відповідали вимогам закону.

Напередодні ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.