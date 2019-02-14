Від початку кампанії кількість порушень виборчого законодавства перевищила тисячу – поліція

Від початку передвиборчої кампанії (31 грудня) до поліції в Україні надійшло 1222 повідомлень про порушення, йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

«Поліцейські відкрили 52 кримінальні провадження. Крім того, правоохоронці склали 303 адміністративні протоколи за фактами порушення у виборчій сфері», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, останні факти порушення законів про вибори були зафіксовані напередодні – у Чернівецькій, Рівненській та Черкаській областях. «Поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне – за перешкоджання здійсненню виборчого права», – зазначили в поліції і додали, що всього за минулу добу в Україні зареєстрували 57 повідомлень про події, пов’язані з виборами.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.