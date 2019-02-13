Коли Зеленський – актор, а коли – кандидат у президенти?

Показ серіалу «Слуга народу» під час виборів є агітацією Володимира Зеленського і має бути оплачений із його виборчого фонду, переконує КВУ. Комітет виборців України вважає, що демонстрація цього фільму спонукає глядача голосувати за виконавця головної ролі. Прем'єра нового сезону «Слуги народу» запланована на березень. Тож як відрізнити Зеленського-актора від Зеленського-кандидата у президенти? Про це у програмі «Ваша свобода» з ведучим Олександром Лащенком говорили: Олексій Кошель, голова Комітету виборців України; Олексій Якубін, політолог; Олександр Дубінський, журналіст телеканалу «1+1» та Олександр Черненко, народний депутат України.

Олександр Лащенко: Пане Кошель, чому ви вважаєте, що показ фільму, прем’єра якого тільки запланована на наступний місяць, має бути оплачений з виборчого фонду кандидата у президента і за сумісництвом виконавця головної ролі Володимира Зеленського?

Назва фільму збігається з назвою політичної партії, кандидат у президенти є виконавцем головної ролі – показ цих відеоматеріалів має бути оплачений з фонду кандидата

​Олексій Кошель: Є чіткі норми закону, які говорять, що одним із видів агітаційних матеріалів може бути показ фільмів. Художні фільми, документальні, авторські передачі також потрапляють під дію закону. Ми мали прецедент, коли Нацрада винесла попередження трьом телеканалам за показ коротких відеофільмів про кандидата у президенти Бойка. Закон про вибори президента України має багато недоліків, але, принаймні, стаття «агітація» виписана достатньо якісно.

Оскільки назва фільму збігається з назвою політичної партії, яка є суб’єктом висування кандидата на пост президента України, кандидат у президенти є виконавцем головної ролі чи може бути виконавцем головної ролі, за нашою експертною оцінкою, показ цих відеоматеріалів має бути оплачений з фонду кандидата. Я не беруся говорити про деталі, тобто чи весь ефірний час, чи частина.

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Зараз одне з масових порушень (і це величезна проблема) – ведення агітації поза межами виборчого фонду. Бачимо не тільки борди без вихідних даних. Питання не в одній стрічці, а в тому, що вже отримали тисячі бордів, десятки годин ефірного часу, які оплачуються з-поза меж фонду з порушенням чинного законодавства, більше того, дуже часто можуть оплачуватися у «тіньовий» спосіб.

Вже тисячі бордів, десятки годин ефірного часу, які оплачуються з-поза меж фонду з порушенням чинного законодавства

Зараз ми звернулися до ЦВК з тим, щоб вона дала свої роз’яснення цієї ситуації. Це стосується не лише кандидата Зеленського, а й низки інших кандидатів, які вели авторські передачі. Наприклад, Купрій, який є кандидатом, раніше виступав автором однієї з телепередач. Не виключено, що з наближенням дня голосування вони можуть повернутися до своєї журналістської діяльності. (У разі рішення ЦВК, що Зеленський порушив ст. 57 закону про вибори – ред.), думаю, що відповідальності не буде. Є достатньо часу, щоб оплатити легально кошти в рамках виборчого фонду. Кожен кандидат сам обирає собі, яку форму агітації проводить.

Крім того, упродовж багатьох років (можете підняти наші звіти – місцеві вибори 2015 року, парламентські вибори 2014-го, попередні виборчі кампанії) ми завжди розглядали, як підкуп, надання послуг дозвілля. Кандидатам дуже зручно говорити, що я займаюся благодійністю – відправляю групу у Почаївський монастир. Масовий факт такого паломництва. Це надання транспортних послуг. Якщо один громадянин платить кількасот гривень за квиток, а другий громадянин його отримує безкоштовно, то це має ознаки підкупу...

– Пане Якубін, ваш коментар? Ярослав Гулан, представник Громадянської мережі «Опора» на Закарпатті, стверджував: «У факті організації безкоштовного концерту (тобто «Студії Квартал-95») можуть вбачатися ознаки порушенням правил ведення виборчої кампанії з боку кандидата Зеленського». Щоправда, потім Громадянська мережа «Опора» заявила, що немає підстав говорити про підкуп виборців з боку кандидата на посаду президента Зеленського. Як би ви оцінили питання безкоштовних концертів?

Олексій Якубін: Стаття 58 закону про вибори президента України говорить, що кандидати можуть бути обговорюваними як персони, і це не є агітація. Агітація лише в тому випадку, якщо чіткий заклик до голосування за цю персону.

Не перший раз на президентських виборах зустрічаємо ситуацію, коли в законі не досить чітко прописано, що вважати агітацією, і чи можна вважати агітацією фільм не про Зеленського, а про Голобородька

Щодо Зеленського, то не перший раз на президентських виборах зустрічаємо ситуацію, коли в законі не досить чітко прописано, що тут конкретно можна вважати агітацією, і чи можна вважати агітацією фільм не про Зеленського, а про Голобородька. І я не впевнений, що можна під час виборів змінювати правила гри.

Складається враження, що це є спроба, враховуючи, що Зеленський є найбільш рейтинговим кандидатом (соціологія це показує), вплинути на нього (на Зеленського – ред.) за допомогою таких речей. Я не впевнений, що ЦВК має тут імперативне право. Не виключаю, що команда Зеленського, якщо буде якесь таке рішення, подаватиме до суду на ЦВК. Якщо не буде в цьому фільмі конкретних закликів голосувати за Зеленського, не впевнений, що це можна вважати агітацією.

Якщо не бачимо порушень буквальних, які записані в законі про президентські вибори, безкоштовні концерти можна проводити. Як і інші кандидати теж роз’їжджають по країні, зустрічаються з виборцями, а це – безкоштовний концерт. Як це можна взагалі розцінити, як підкуп?

​– Журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський у соцмережі Facebook висунув певні звинувачення, що нібито є спроба змови, щоб дискредитувати кандидата у президенти Зеленського і не допустити в ефір серіал «Слуга народу-3». Пане Дубінський, можете підтвердити, спростувати свої твердження у соцмережі Facebook?

Олександр Дубінський (переклад): Я опублікував ще не всю інформацію, яка у мене є стосовно цієї переписки. Я опублікую трошки пізніше, коли буде відповідь усіх учасників цих переговорів.

Йде мова про те, що, за заявою КВУ, «Слуга народу-3» містить передвиборчу агітацію і повинен бути знятий з показу до виборів

Я розумію, чому мене запросили в ефір Радіо Свобода. У повідомленні пана Черненка, яке адресоване помічнику президента Порошенка, йде мова про те, що, за заявою КВУ, «Слуга народу-3» містить передвиборчу агітацію і повинен бути знятий з показу до виборів, робитиме сюжет Радіо Свобода.

Я є журналістом, який в цій ситуації просто опублікував інформацію про те, що Адміністрація президента через депутата «БПП», який повідомляє про консультації з ЦВК, Нацрадою з питань телерадіомовлення, проводять роботу з дискредитації Зеленського як кандидата в президенти і шукають способів не допустити показ на телебаченні його серіалу «Слуга народу-3». У цьому ж листуванні згадується Радіо Свобода, програма Радіо Свобода, яка в цьому прийматиме участь. Згадується у цьому листуванні пан Черненко. Я посилаюся на інформацію, яка ним надана.

– Пане Черненко, маєте змогу прокоментувати те, що заявив в ефірі Радіо Свобода Олександр Дубінський.

Олександр Черненко: Дуже не хочеться коментувати фейки, фейкове листування, яких не було, які замішані на напівправді. Я переконався з цього усього, що мій телефон прослуховується.

Я провожу низку консультацій, щоб була чітка правова позиція. Консультації були записані, скомпільовані, в них додана фейкова переписка, яка була викинута і оприлюднена

Я вважаю, що той серіал, який крутитиметься, може містити ознаки агітації. Я провожу низку консультацій з різними людьми, щоб була дуже чітка правова позиція, щоб мої твердження, що це є агітація, були підтверджені чіткою правовою позицією. Такі консультації, на жаль, були записані, зняті з телефонних розмов, скомпільовані, в них додана фейкова переписка, яка була викинута і оприлюднена. Аудіофайли вирвані з контексту. Але дійсно це моя розмова з різними людьми по телефону. За кожне слово я можу відповідати. Можливо, там десь не зовсім бездоганна юридично лексика, бо це були приватні розмови, але вирвані з контексту і скомпільовані. Переписка – це фейк.

Я ніде не заявляв і не заявляю, що я за недопуск серіалу «Слуга народу-3». Сам факт назви серіалу перегукується з назвою партії, яка висунула кандидата. Це вже одна позиція, яка свідчить, що це – агітація. Вважаю, що всі органи (ЦВК, Нацрада) повинні роз’яснити не лише для Зеленського, а й для всіх кандидатів, які будуть займатися агітацією, щоб не було різночитань, що це проти одного, проти іншого. Якщо експертиза покаже, що агітації немає, то одна справа. Якщо ж агітація є, то, будь ласка, розміщуйте, але розміщайте згідно з законом про вибори – з усіма обмеженнями, які цей закон накладає.