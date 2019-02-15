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15 Лютий 2019, Київ 14:14
Новини | Політика

Третина кандидатів у президенти досі не відкрили виборчі фонди – КВУ

На сьогодні із всіх кандидатів банківські рахунки виборчих фондів відкрили 30 претендентів на крісло глави держави

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Третина кандидатів у президенти України досі не сформували виборчі фонди, повідомляє Комітет виборців України.

«Із 44 кандидатів банківські рахунки виборчих фондів відкрили 30 осіб», – йдеться в повідомленні.

У КВУ наголошують, що відкриття виборчого фонду є обов’язковою умовою для початку ведення агітації кандидатом.

Виборчий фонд кандидата на пост президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію.

Львів, лютий 2019 року
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Кандидат відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві і не більше одного рахунку – в межах територіального виборчого округу.

Інформація про відкриття рахунків до ЦВК надходить із банків.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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