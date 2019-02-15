ЦВК: потенційно до списків виборців можуть бути включені майже 30 мільйонів людей

Потенційно до списків виборців можуть бути включені майже 30 мільйонів людей, заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

«Станом на 14 лютого кількість виборців, які потенційно будуть включені до списків виборців, становить 29 мільйонів 897 тисяч 548 людей», – сказала Сліпачук.

Вона додала, що до 25 березня громадяни мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, і тому загальна кількість виборців може бути збільшена за рахунок громадян з окупованих територій, де наразі вибори не організовуються.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентівна цю посаду.