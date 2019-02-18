ЦВК ухвалила постанову щодо безпеки інформаційної системи на виборах президента

Під час засідання 18 лютого Центральна виборча комісія ухвалила постанову про гарантування безпечного функціонування інформаційно-аналітичної системи «Вибори президента України». За даними сайту ЦВК, окружні виборчі комісії, які були сьогодні створені – всього 199 – мають утворити робочу групу, яка перевірятиме стан технічної захищеності системи.

«Робоча група до 28 березня 2019 року включно має перевірити відповідність цього стану вимогам із захисту інформації в Україні та до 29 березня 2019 року включно подати до ЦВК відповідний протокол», – заначили в ЦВК.

Крім того, сьогодні на засіданні ЦВК зареєструвала 3 довірених осіб одного з кандидатів у президенти та скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Усього міжнародних спостерігачів на сьогодні зареєстровано 304, додали у комісії.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.