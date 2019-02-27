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27 Лютий 2019, Київ 18:04
Новини | Політика

СБУ заявляє про запобігання кібератаці на сайт Центрвиборчкому

Служба безпеки України заявляє, що її фахівці запобігли масштабній кібератаці на комп'ютерне обладнання, яке забезпечує роботу офіційного інтернет-сайту Центральної виборчої комісії

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Служба безпеки України заявляє, що її фахівці запобігли масштабній кібератаці на комп'ютерне обладнання, яке забезпечує роботу офіційного інтернет-сайту Центральної виборчої комісії. Як повідомляє прес-центр СБУ 27 лютого, за висновками експертів, кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

«Спеціалісти спецслужби встановили, що атаку було проведено за технологією «http flood» через генерацію постійних запитів, які ускладнювали роботу інформаційної системи та блокували можливість доступу звичайних користувачів. Для проведення кібератаки зловмисники використовували розгалужену мережу сайтів на базі неоновленої версії системи WordPress, що дало змогу хакерам без відома власників використати їх для генерації об'ємних запитів», – ідеться в повідомленні.

Фахівці СБУ перевіряють можливу причетність до організації кібератаки російських спецслужб і підконтрольних їм хакерських угруповань.

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