СБУ викрила схему спецслужб Росії з доступу до мережі зв’язку, пов’язаної з виборами

У Службі безпеки України повідомили, що її співробітники викрили у Дніпрі схему, через яку російські спецслужби намагалися отримати дані про мережі зв’язку, які забезпечують проведення виборів президента України.

«Мешканець обласного центру створив та адміністрував групу у забороненій російській соцмережі. Правоохоронці встановили, що зловмисник розповсюджував у соцмережі фейкові новини та інші деструктивні матеріали, серед яких були публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України. До адміністрування групи причетні мешканці РФ, а кількість її учасників була штучно збільшена для створення ілюзії масштабного супротиву державній системі», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, працівник підрядної організації у телеком-галузі вів електронне листування з жителем Росії, який цікавився і збирав дані про «мережі стратегічно важливих операторів зв’язку, місцезнаходження телекомунікаційних вузлів та про періоди часу, що необхідні на відновлення їх після пошкоджень».

«За задумом спецслужб Росії, масові пошкодження кабельних ліній та обладнання певних операторів зв’язку призведуть до порушення сталого функціонування підрозділів ведення Державного реєстру виборців, а також заблокують роботу окремих ланок Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори», яка на даний час розгортається», – вказали в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

15 лютого в СБУ вже повідомляли, що заблокували на Дніпропетровщині спроби Росії втрутитися у вибори президента України. Того ж дня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається впливати на вибори в Україні, використовуючи широкий спектр гібридних технологій.

Вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претендентів на цю посаду.